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Espreso.tvОбществоМалюська, сидя на столе, рассказал о достижения за 100 дней на должности

Малюська, сидя на столе, рассказал о достижения за 100 дней на должности


фото: facebook
Министр юстиции Денис Малюська похвастался своими достижениями за 100 дней работы, добавив к посту фото, где он сидит с ногами на рабочем столе

Об этом он написал в Facebook.

Первое достижение, по мнению министра, наведение порядка в "Антирейдерской комиссии". Также он отметил введение процедурных средств защиты от рейдерства.

Всего министр назвал 22 достижения Минюста.

"А наши планы еще более амбициозные. Уже в ближайшее время мы выложим все ЕГР онлайн, представляем онлайн-жалобу в пенитенциарной системе, представляем онлайн-портал с информацией о юридическом противостоянии с РФ, обеспечим продажу сетами активов через Prozorro и многое другое", - написал он.

 

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