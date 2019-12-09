Малюська, сидя на столе, рассказал о достижения за 100 дней на должности
9 декабря, 2019, 22:36
Министр юстиции Денис Малюська похвастался своими достижениями за 100 дней работы, добавив к посту фото, где он сидит с ногами на рабочем столе
Об этом он написал в Facebook.
Первое достижение, по мнению министра, наведение порядка в "Антирейдерской комиссии". Также он отметил введение процедурных средств защиты от рейдерства.
Всего министр назвал 22 достижения Минюста.
"А наши планы еще более амбициозные. Уже в ближайшее время мы выложим все ЕГР онлайн, представляем онлайн-жалобу в пенитенциарной системе, представляем онлайн-портал с информацией о юридическом противостоянии с РФ, обеспечим продажу сетами активов через Prozorro и многое другое", - написал он.
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