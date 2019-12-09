Кличко будет искать "оптимальное место" для мусороперерабатывающего завода

9 декабря, 2019, 17:50

Вместо старых мусорных полигонов, представляющих экологическую угрозу, вокруг столицы нужно строить современные мусороперерабатывающие заводы по европейским стандартам

Об этом сообщил столичный голова Виталий Кличко во время подписания меморандума между столицей и властями Киевской области о сотрудничестве в решении проблем обращения с бытовыми отходами, передает пресс-центр мэра.

"Сегодня с губернатором на мусорном полигоне в Пидгирцах. Договорились о сотрудничестве для решения проблемы обращения с бытовыми отходами. Совместная рабочая группа специалистов столицы и области будет работать над проектами новых мусороперерабатывающих заводов и поиском оптимальных мест для их строительства", - заявил Кличко.

По его словам, это - проблемный объект, которому более 30 лет. И решение потенциальной угрозы для столицы и прилегающих территорий требует решительных и эффективных действий Киева и региона.

"И подписав этот меморандум, Киев и область образуют совместную рабочую группу, которая будет работать над проектами новых мусороперерабатывающих заводов и поиском оптимальных мест для их строительства", - сказал Кличко.

Документ подписали мэр Киева Виталий Кличко и председатель Киевской областной госадминистрации Алексей Чернышев на территории полигона №5 в Пидгирцах.