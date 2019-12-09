Кличко будет искать "оптимальное место" для мусороперерабатывающего завода
Об этом сообщил столичный голова Виталий Кличко во время подписания меморандума между столицей и властями Киевской области о сотрудничестве в решении проблем обращения с бытовыми отходами, передает пресс-центр мэра.
"Сегодня с губернатором на мусорном полигоне в Пидгирцах. Договорились о сотрудничестве для решения проблемы обращения с бытовыми отходами. Совместная рабочая группа специалистов столицы и области будет работать над проектами новых мусороперерабатывающих заводов и поиском оптимальных мест для их строительства", - заявил Кличко.
По его словам, это - проблемный объект, которому более 30 лет. И решение потенциальной угрозы для столицы и прилегающих территорий требует решительных и эффективных действий Киева и региона.
"И подписав этот меморандум, Киев и область образуют совместную рабочую группу, которая будет работать над проектами новых мусороперерабатывающих заводов и поиском оптимальных мест для их строительства", - сказал Кличко.
Документ подписали мэр Киева Виталий Кличко и председатель Киевской областной госадминистрации Алексей Чернышев на территории полигона №5 в Пидгирцах.
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