Художник мог получить за преклеений к стене банан $ 120 тыс. Другой художник съел его творения и назвал это перформансом

9 декабря, 2019, 10:33

Американский художник Дэвид Датуна разрушил инсталяцию итальянского коллеги Маурицио Кателана под названием "Комедиант", которая выставлялась в музее Art Basel в Майами

Произведение итальянца состоит из банана, который Кателан приклеил к стене серым скотчем. Три образца инсталляции оценили в сумму от 120 до 150 000 долларов, пишет The New York Times.

Во время посещения Art Basel нью-йоркский художник Дэвид Датуна подошел к "Комедианту", снял банан со стены, съел половину, а остальное показал посетителям. Видео инцидента Датуна изложил в Instagram.

"Голодный артист" - мой художественный перформанс. Обожаю работы Маурицио Кателана действительно люблю эту инсталяцию. Она очень вкусная ", - написал Датуна в посте.

После этого музей объявил, что вынужден убрать инсталляцию из-за того, что вокруг нее скапливается много людей, и это угрожает целостности других экспонатов заведения. Кроме того, там отметили, что Датуна самом деле не уничтожил "Комедианта2 - ведь речь идет о концепте инсталляции, а не физических предметах, которые ее образуют, - то есть банан и скотч.

Для арт-объекта завели аккаунт в Instagram, где постятся аналогичные инсталляции с участием не только банана, но и кокоса, пачки макарон или даже кота.