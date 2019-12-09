 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоХудожник мог получить за преклеений к стене банан $ 120 тыс. Другой художник съел его творения и назвал это перформансом

Художник мог получить за преклеений к стене банан $ 120 тыс. Другой художник съел его творения и назвал это перформансом


фото: epa
Американский художник Дэвид Датуна разрушил инсталяцию итальянского коллеги Маурицио Кателана под названием "Комедиант", которая выставлялась в музее Art Basel в Майами

Произведение итальянца состоит из банана, который Кателан приклеил к стене серым скотчем. Три образца инсталляции оценили в сумму от 120 до 150 000 долларов, пишет The New York Times.

Во время посещения Art Basel нью-йоркский художник Дэвид Датуна подошел к "Комедианту", снял банан со стены, съел половину, а остальное показал посетителям. Видео инцидента Датуна изложил в Instagram.

"Голодный артист" - мой художественный перформанс. Обожаю работы Маурицио Кателана действительно люблю эту инсталяцию. Она очень вкусная ", - написал Датуна в посте.

После этого музей объявил, что вынужден убрать инсталляцию из-за того, что вокруг нее скапливается много людей, и это угрожает целостности других экспонатов заведения. Кроме того, там отметили, что Датуна самом деле не уничтожил "Комедианта2 - ведь речь идет о концепте инсталляции, а не физических предметах, которые ее образуют, - то есть банан и скотч.

Для арт-объекта завели аккаунт в Instagram, где постятся аналогичные инсталляции с участием не только банана, но и кокоса, пачки макарон или даже кота.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meow @jakobfromuni #cattelanbanana #mauriziocattelan #cattelan #perrotin

Сообщение, распространенный Maurizio Cattelan's banana (@cattelanbanana)

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 декабря, 2019 понедельник

8 декабря, 2019 воскресенье

больше новостей

9 декабря, 2019 понедельник

8 декабря, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать