Канада выразила поддержку Украине перед Нормандским саммитом
9 декабря, 2019, 16:20
Министерство иностранных дел Канады перед началом саммита в нормандском формате в Париже заявило о поддержке Украины
Об этом у себя в Twitter написал министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань.
Также он подчеркнул, что поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.
"В то время, как лидеры Украины, Российской Федерации, Франции и Германии встречаются в Париже для Нормандского саммита, Канада подтверждает свою неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы всегда будем стоять с народом Украины в его стремлении к миру, стабильности и процветания" , - написал Шампань.
Напомним, сегодня в Париже состоится встреча лидеров "нормандской четверки".
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