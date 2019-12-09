Канада выразила поддержку Украине перед Нормандским саммитом

9 декабря, 2019, 16:20

Министерство иностранных дел Канады перед началом саммита в нормандском формате в Париже заявило о поддержке Украины

Об этом у себя в Twitter написал министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань.

Также он подчеркнул, что поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

"В то время, как лидеры Украины, Российской Федерации, Франции и Германии встречаются в Париже для Нормандского саммита, Канада подтверждает свою неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы всегда будем стоять с народом Украины в его стремлении к миру, стабильности и процветания" , - написал Шампань.

Напомним, сегодня в Париже состоится встреча лидеров "нормандской четверки".