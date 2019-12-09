Как банки будут работать на новогодние праздники: расписание от НБУ
Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.
Государственная платежная система, которая обеспечивает расчеты между банками в пределах Украины, будет работать по следующему расписанию:
26 27 декабря 2019 года будет работать на 2:00 дольше обычного банковского дня;
28 декабря 2019 года через СЭП будут проходить платежи только между банками, подотчетными одному юрлицу, а также платежи в НБУ и в Госказначейство. Банковский день закончится в 15:00.
2 января 2020 года банки не будут принимать платежи клиентов, будут работать над началом нового отчетного года. Межбанковские платежи работать не будут.
День работы СЭП переносится с 6 января на 11 января 2020 года.
3 и 8 января 2020 СЭП и банки будут работать в обычном режиме.
С 28 декабря 2019 года до 7 января 2020 включительно будет действовать курс гривны к другим валютам, который был установлен НБУ на 27 декабря 2019 года.
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