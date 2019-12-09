IT Ukraine приглашает на конференцию Synergy. IT Business & IT Education

9 декабря, 2019, 15:52

IT Ukraine приглашает на международную конференцию Synergy. IT Business & IT Education, которая состоится 13 декабря в инновационном парке UNIT.City. Станьте свидетелями того, как рождаются крутые коллаборации между IT-компаниями и учебными заведениями!

Уже четвертый год подряд мы собираем вместе представителей IT-бизнеса, образования и власти, чтобы обсудить пути трансформации образовательной системы в Украине. В этом году мы пригласили более 350 участников конференции. Наша общая цель - способствовать развитию нового формата подготовки специалистов, которые будут соответствовать потребностям IT-рынка.

"Конференция Synergy - это традиционное мероприятие, которое собирает самых влиятельных представителей сферы образования, власти и IT-бизнеса, чтобы поделиться инсайтами и создать новые эффективные коллаборации. Образовательные проекты в IT являются стратегически важными для Ассоциации. Уже пять лет подряд мы развиваем всеукраинский проект Join_IT, в рамках которого школьники встречаются со специалистами ведущих IT-компаний. В этом году мы также запустили социальный проект ClickToSchool, который дарит образовательным учреждениям современные веб-сайты. Уверены, что совместными усилиями трансформируем IT-образование и приблизим его к требованиям современного рынка", - рассказывает Константин Васюк, исполнительный директор IT Ukraine

В рамках Synergy вас ждут реальные кейсы коллаборации ведущих IT-компаний и вузов, лучшие практики корпоративной IT-образования, доклады спикеров, панельные дискуссии, ресепшн стартапов и образовательных проектов и, конечно, нетворкинг в неформальной обстановке.

Среди спикеров Synergy: топ-менеджеры IT Ukraine, EPAM, SoftServe, региональных IT-кластеров, представители Министерства образования и науки и Министерства цифровой трансформации, руководители вузов и лидеры студенческих союзов.

На конференции обсуждаем:

Проблемы несоответствия образования требованиям современного рынка.

Новые форматы подготовки IT-специалистов.

Кейсы успешной коллаборации IT-бизнеса и учебных заведений.

Корпоративные проекты образования.

Возможности обучения в течение всей жизни.

Подробная программа мероприятия и билеты здесь https://synergyconference.com.ua/

Страница мероприятия на Fb https://www.facebook.com/events/988617391491762/

IT Ukraine - это крупнейший пул сервисных и продуктовых IT-компаний в Украине, которые совокупно формируют 50% всей экспортной выручки IT-отрасли в Украине и объединяют 27% украинских IT-специалистов. Ассоциация работает на рынке уже более 15 лет. Наша миссия - обеспечить благоприятные условия для развития сферы IT в стране и за рубежом. Больше деталей нашей странице в Facebook.