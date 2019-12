IT Ukraine приглашает на конференцию Synergy. IT Business & IT Education

9 декабря, 2019, 15:52

IT Ukraine приглашает на международную конференцию Synergy. IT Business & IT Education, которая состоится 13 декабря в инновационном парке UNIT.City. Станьте свидетелями того, как рождаются крутые коллаборации между IT-компаниями и учебными заведениями!