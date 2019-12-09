Фото украинской спортсменки украсило самолет Fly Emirates
9 декабря, 2019, 14:12
Игрок национальной сборной Украины по регби-7 Наталья Мазур стала лицом самолета одной из крупнейших мировых авиакомпаний Fly Emirates
Об этом сообщает советник премьер-министра Украины Юрий Голик в facebook.
Фото украинской регбистки в исполнении фотографа Станислава Медведь украсило внешнюю часть воздушного лайнера Fly Emirates. Авиакомпания приняла такое решение после того, как в 2018 году в Днепре прошел чемпионат Европы по регби-7.
"Перед туром Мировой серии регби-7 в Дубае, а это уже 50 лет развития этого вида спорта в стране, на самолетах одной из лучших авиакомпаний мира Fly Emirates появилась фотография игрока национальной сборной Украины по регби-7 Натальи Мазур", - написал он.
В 2018 году в Днепре прошел чемпионат Европы по регби-7. Сборная Украины тогда заняла второе место.
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