Фото украинской спортсменки украсило самолет Fly Emirates

9 декабря, 2019, 14:12

Игрок национальной сборной Украины по регби-7 Наталья Мазур стала лицом самолета одной из крупнейших мировых авиакомпаний Fly Emirates

Об этом сообщает советник премьер-министра Украины Юрий Голик в facebook.

Фото украинской регбистки в исполнении фотографа Станислава Медведь украсило внешнюю часть воздушного лайнера Fly Emirates. Авиакомпания приняла такое решение после того, как в 2018 году в Днепре прошел чемпионат Европы по регби-7.

"Перед туром Мировой серии регби-7 в Дубае, а это уже 50 лет развития этого вида спорта в стране, на самолетах одной из лучших авиакомпаний мира Fly Emirates появилась фотография игрока национальной сборной Украины по регби-7 Натальи Мазур", - написал он.

В 2018 году в Днепре прошел чемпионат Европы по регби-7. Сборная Украины тогда заняла второе место.