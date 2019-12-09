Экс-тренер "Милана" согласовал контракт с "Наполи"
Об этом сообщает Sky Sports.
Итальянский специалист Дженнаро Гаттузо уже подписал контракт с "Наполи". Независимо от завтрашнего результата матча против "Генке", Карло Анчелотти покинет пост главного тренера команды.
В нынешнем сезоне "Наполи" выступает не стабильно, на данный момент находится на седьмом месте в турнирной таблице Серии А.
В групповом раунде Лиги чемпионов, итальянцы выступают в квартете Е, где с 10 очками лидирует английский "Ливерпуль". "Наполи" занимает второе место с 9 очками в активе. У австрийского "Зальцбурга" третье место и семь очков. Замыкает группу бельгийский "Генк" с одним очком.
Карло Анчелотти тренирует "Наполи" начиная с прошлого года. Гаттузо с 2017 по 2019 год тренировал "Милан", но покинул команду в конце прошлого сезона.
- 7 декабря дебютный гол украинского футболиста Руслана Малиновского в чемпионате Италии помог "Аталанте" победить "Верону".
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