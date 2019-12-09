Экс-тренер "Милана" согласовал контракт с "Наполи"

9 декабря, 2019, 21:17

Бывший тренер и футболист "Милана" Дженнаро Гаттузо согласовал контракт с итальянским "Наполи", специалист в ближайшее время возглавит команду

Об этом сообщает Sky Sports.

Итальянский специалист Дженнаро Гаттузо уже подписал контракт с "Наполи". Независимо от завтрашнего результата матча против "Генке", Карло Анчелотти покинет пост главного тренера команды.

В нынешнем сезоне "Наполи" выступает не стабильно, на данный момент находится на седьмом месте в турнирной таблице Серии А.

В групповом раунде Лиги чемпионов, итальянцы выступают в квартете Е, где с 10 очками лидирует английский "Ливерпуль". "Наполи" занимает второе место с 9 очками в активе. У австрийского "Зальцбурга" третье место и семь очков. Замыкает группу бельгийский "Генк" с одним очком.

Карло Анчелотти тренирует "Наполи" начиная с прошлого года. Гаттузо с 2017 по 2019 год тренировал "Милан", но покинул команду в конце прошлого сезона.