Экс-нардеп Лещенко может стать членом наблюдательного совета Укрзализныци
Такую информацию ЦТС предоставил источник в Министерстве инфраструктуры.
Подведение итогов конкурса Комитетом по отбору руководителей госпредприятий состоялось 6 декабря.
Часть членов Комитета по отбору, по информации источника, подписала протокол о результатах конкурса с примечаниями. Лещенко и Журавлев заменят в наблюдательном совете УЗ Даниэля Билака и Константина Марьевича.
Также, как стало известно ЦТС из других источников, новые члены наблюдательного совета АО УЗ будут иметь специальные полномочия.
Напомним, что Кабмин объявил отбор двух представителей государства в наблюдательный совет АО "Укрзализныця" распоряжением № 1118-р от 27 ноября.
В начале ноября министр инфраструктуры говорил, что правительство отзовет из состава наблюдательного совета АО "Укрзализныця" представителей, делегированных государством.
Сейчас в состав наблюдательного совета АО УЗ входят четыре независимых члена и три представителя государства.
Сергей Лещенко - бывший журналист "Украинской правды", избирался депутатом Верховной Рады восьмого созыва от партии "Блок Петра Порошенко".
Олег Журавлев - юрист, советник министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, председатель наблюдательного совета в страховой компании "Крона".
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