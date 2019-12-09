Экс-начальник Трубы вышел из СИЗО после внесения залога 2 млн грн
9 декабря, 2019, 15:41
Экс-начальник Главного следственного управления Генеральной прокуратуры, кум директора ГБР Романа Трубы Игорь Щербина вышел из следственного изолятора после внесения за него залога в размере 2,1 млн грн
Об этом сообщила пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк, передает РБК-Украина.
"Он внес залог и уже вышел из СИЗО", - сказала она.
Отметим, что залог был внесен в пятницу, 6 декабря.
- Напомним, что НАБУ проводило обыски по месту работы и жительства бывшего начальника главного следственного управления Генпрокуратуры Игоря Щербины.
- Труба прокомментировал дело по взятке Щербине.
- Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали бывшего начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Игоря Щербину по подозрению в мошенничестве и пособничестве в даче взятки руководителю правоохранительного органа.
- Бывшему начальнику главного следственного управления Генеральной прокуратуры Игорю Щербине сообщили о подозрении.
- Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд избрать для задержанного бывшего начальника главного следственного управления Генпрокуратуры Игоря Щербины меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 3,6 млн грн.
- Высший антикоррупционный суд взял под стражу бывшего начальника главного следственного управления ГПУ Игоря Щербину с альтернативой внесения залога в размере 2 130 100 грн.
Читайте также
-
5 декабря, 2019 С чем Путин приедет в Париж?
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать
Читайте также
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно