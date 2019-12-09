Экс-начальник Трубы вышел из СИЗО после внесения залога 2 млн грн

Об этом сообщила пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк, передает РБК-Украина.

"Он внес залог и уже вышел из СИЗО", - сказала она.

Отметим, что залог был внесен в пятницу, 6 декабря.