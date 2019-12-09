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Espreso.tvОбществоЭкс-начальник Трубы вышел из СИЗО после внесения залога 2 млн грн

Экс-начальник Трубы вышел из СИЗО после внесения залога 2 млн грн

Экс-начальник Главного следственного управления Генеральной прокуратуры, кум директора ГБР Романа Трубы Игорь Щербина вышел из следственного изолятора после внесения за него залога в размере 2,1 млн грн

Об этом сообщила пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк, передает РБК-Украина.

"Он внес залог и уже вышел из СИЗО", - сказала она.

Отметим, что залог был внесен в пятницу, 6 декабря.

  • Напомним, что НАБУ проводило обыски по месту работы и жительства бывшего начальника главного следственного управления Генпрокуратуры Игоря Щербины.
  • Труба прокомментировал дело по взятке Щербине.
  • Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали бывшего начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Игоря Щербину по подозрению в мошенничестве и пособничестве в даче взятки руководителю правоохранительного органа.
  • Бывшему начальнику главного следственного управления Генеральной прокуратуры Игорю Щербине сообщили о подозрении.
  • Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд избрать для задержанного бывшего начальника главного следственного управления Генпрокуратуры Игоря Щербины меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 3,6 млн грн.
  • Высший антикоррупционный суд взял под стражу бывшего начальника главного следственного управления ГПУ Игоря Щербину с альтернативой внесения залога в размере 2 130 100 грн.
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