Джулиани снял Луценко, Дубинского и Шокина в сериале, направленном против Демократической партии, - СМИ

9 декабря, 2019, 12:28

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани встретился с рядом украинских политиков, разговоры с которыми планирует использовать в производстве сериала на прореспубликанском американском телеканале One America News

Об этом сообщает the Бабель .

Среди собеседников Джулиани - экс-генпрокуроры Юрий Луценко и Виктор Шокин, народные депутаты Андрей Деркач (внефракционный) и Александр Дубинский (партия "Слуга народа"), а также бывший сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко.

Сериал рекламируют в США в качестве альтернативы расследованию по делу импичмента Трампа. Сериал имеет целью опровергнуть обвинения демократов в сторону президента США и рассказать о деятельности в Украине главного конкурента Трампа на следующих президентских выборах - демократа Джо Байдена и его сына Хантера.

Экс-сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко познакомился с Джулиани в мае 2019 года. По словам Телиженко, в ноябре 2019 года он, екс-голова Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский и екс-нардеп от Радикальной партии Олега Ляшко Александр Артеменко летали в Вашингтон, где 30 ноября дали интервью для сериала One America News.

Экс-глава ЦИК Охендовский вместе с экс-руководителем предвыборного штаба Трампа и експолиттехнологом Виктора Януковича Полом Манафортом фигурировал в деле о "черной бухгалтерии" Партии регионов. Артеменко открыто поддерживал Трампа и призвал наказывать его оппонентов, а Телиженко в 2017 году заявлял, что во время американских выборов посольство симпатизировало кандидатке от демократов Хиллари Клинтон, а украинский посол Валерий Чалый давал указания не поддерживать кампанию Трампа.

В следующий раз Телиженко встретился с Джулиани 3 декабря в Будапеште, где адвокат Трампа также встретился с экс-генпрокурором Юрием Луценко, разговор с которым также записали на видео сериала One America News. По словам прес--секретаря Луценко Ларисы Сарган, экс-генпрокурор время встречи еще раз повторил, что в свое время посольство США в Украине "заблокировало следствие о $ 7 млрд долларов организованной преступной группировки Януковича, которые были размещены в американском хедж-фонде Franklin Tempelton Fund.

Одной из виновных в блокировании средств Луценко назвал експосла США в Украине Мари Йованович, однако, по данным Wall Street Journal, Йованович пыталась помешать Джулиани уговорить украинских правоохранителей на расследование против Джо Байдена и хотела, чтобы все коммуникации по делу были публичными.

Телиженко сообщил, что в Будапеште Луценко и Джулиани общались весь день. По данным theБабеля, накануне встречи ексгенпрокурор поставил условием разговора публикации в Twitter Трампа сообщению на поддержку Украины, на что Джулиани согласился.

По словам Телиженко, в Киеве Джулиан впервые лично встретился с Виктором Шокиным, который руководил расследованием дела компании Burisma. В 2018 году Байден-старший публично заявил, что настоял на отставке Шокина. Его давление на украинскую власть - одна из тем, которую раскрывают в своем сериале.

Телиженко сообщил, что Шокин рассказал Джулиани о Tempelton Fund и передал "сотни, тысячи страниц документов".

Кроме того, Джулиани обсудил вопросы вывода из Украины миллиардов долларов, в том числе через Tempelton Fund, с народным депутатом от "Слуги народа" Александр Дубинский. Возможность создания специальной следственной комиссии в парламенте и оказание поддержки органами юстиции США для возвращения этих средств Джулиани также обсуждал с ексчленом фракции Партии регионов, нардепом Андреем Деркачем.

Телиженко также рассказал, что все интервью, собранные Джулиани в Венгрии и в Украине, используют на слушаниях по импичменту Трампа в Сенате в начале 2020 года.