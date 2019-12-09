Не указал квартиру в Вене: дело экс-главы Львовского бронетанкового завода передано в суд
Об этом сообщает пресс служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Прокуроры просят признать экс-директора виновным в предоставлении недостоверных сведений в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства за 2016-2018 годы.
Расследование установило, что чиновник умышленно не отразил в ежегодных декларациях право пользования квартирой в городе Вена (Австрия) стоимостью 381 тыс. евро, которая принадлежит его жене.
Также подозреваемый "забыл" указать в декларациях сведения о своей компании, зарегистрированной на территории Белиза с уставным капиталом 50 тыс. долларов.
Так, в соответствии с соглашением, указанное лицо признает себя виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины, и соглашается на назначение наказания в виде штрафа в размере 3500 необлагаемых минимумов доходов граждан.
"Заметим, указанное должностное вместе с другими лицами обвиняется еще и в растрате средств государственного бюджета, совершенной на ГП "Львовский бронетанковый завод" при закупке военного имущества. Сейчас это дело слушается в Высшем антикоррупционном суде", - говорится в сообщении.
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