Данилишин обвинил правление НБУ в причинении убытков в 38% ВВП и расшатывании курса гривни
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Прикрываясь независимостью института, Правление принимает никем не контролируемые решения (Совет НБУ работает в рамках, отведенных законом, и рекомендации обязательны к исполнению только по ограниченному кругу вопросов). Следствием этого бесконтрольности является так называемое очищение банковской системы 2015-2016 годов, что нанесло ущерб почти в 38% ВВП, резкое обесценивание, а затем укрепления гривни, что прямо нарушает конституционную норму о стабильности национальной денежной единицы. А еще решения по монетарной политики и учетная ставка, основанная на личных предположениях членов монетарного комитета, пирамида ОВГЗ и пр.", - написал Данилишин.
Председатель Совета НБУ обратился в Верховную Раду с просьбой изменить закон о НБУ.
"Обращаюсь к Верховной Раде Украины срочно внести изменения в Закон Украины "О НБУ" и сделать его действительно независимым от любых действий по усмотрению то ли нынешних то ли будущих членов правлений", - добавил Данилишин.
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Ранее сообщалось, что Совет НБУ признал неэффективной деятельность правления регулятора в части формирования и реализации валютно-курсовой политики в 2019 году.
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