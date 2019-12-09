Чиновники Луганской ОГА присвоили 10 млн, - СБУ
9 декабря, 2019, 19:42
Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Луганской областной государственной администрации и руководителей строительной компании в присвоении миллионов гривен, выделенных государством на развитие социальной инфраструктуры в районе ООС
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"В ходе проведения работ по сооружению детского дома семейного типа и зоны отдыха менеджеры подрядной фирмы с согласия чиновников облгосадминистрации незаконно завладели 10 млн грн бюджетных средств", - говорится в сообщении.
Отмечается, что злоумышленники в несколько раз завысили стоимость строительных материалов, незаконно полученные деньги они перевели на счета нескольких фиктивных фирм-субподрядчиков, зарегистрированных в Харькове. Отмывание денег происходило через конвертационный центр. Полученную наличность злоумышленники присвоили.
Сообщается, что продолжается досудебное расследование.
Читайте также
-
5 декабря, 2019 С чем Путин приедет в Париж?
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать
Читайте также
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно