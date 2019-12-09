Чиновники Луганской ОГА присвоили 10 млн, - СБУ

9 декабря, 2019, 19:42

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Луганской областной государственной администрации и руководителей строительной компании в присвоении миллионов гривен, выделенных государством на развитие социальной инфраструктуры в районе ООС

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"В ходе проведения работ по сооружению детского дома семейного типа и зоны отдыха менеджеры подрядной фирмы с согласия чиновников облгосадминистрации незаконно завладели 10 млн грн бюджетных средств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники в несколько раз завысили стоимость строительных материалов, незаконно полученные деньги они перевели на счета нескольких фиктивных фирм-субподрядчиков, зарегистрированных в Харькове. Отмывание денег происходило через конвертационный центр. Полученную наличность злоумышленники присвоили.

Сообщается, что продолжается досудебное расследование.