Беларусь ведет переговоры о военных учениях с НАТО

9 декабря, 2019, 15:28

Беларусь ведет переговоры о проведении совместных учений с НАТО

Об этом сообщил начальник Генштаба республики Олег Белоконев, передает издание "Наша Нива".

Он рассказал о недавнем визите в Беларусь начальника итальянского Генштаба. С ним, по словам Белоконева, среди прочего обсуждали вопросы, связанные с возможностью участия белорусского контингента в миротворческой миссии в Ливане в составе итальянских сил.

По его словам, Беларусь не может отправить миротворцев в Ливан, так как это решение принимает ООН. А глава контингента в Ливане - Италия, все зависит от них.

Белоконев также прокомментировал возможность совместных учений. "Беларусь готова к совместным учениям с НАТО, идут даже переговоры о возможных форматах. Но это с тем условием, что НАТО будет понимать: наш стратегический союзник - это Россия", - пояснил он.

Напомним, недавно президенты Беларуси и РФ обсуждали возможную интеграцию двух стран, но завершили переговоры без подписания документов.