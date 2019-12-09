Беларусь ведет переговоры о военных учениях с НАТО
Об этом сообщил начальник Генштаба республики Олег Белоконев, передает издание "Наша Нива".
Он рассказал о недавнем визите в Беларусь начальника итальянского Генштаба. С ним, по словам Белоконева, среди прочего обсуждали вопросы, связанные с возможностью участия белорусского контингента в миротворческой миссии в Ливане в составе итальянских сил.
По его словам, Беларусь не может отправить миротворцев в Ливан, так как это решение принимает ООН. А глава контингента в Ливане - Италия, все зависит от них.
Белоконев также прокомментировал возможность совместных учений. "Беларусь готова к совместным учениям с НАТО, идут даже переговоры о возможных форматах. Но это с тем условием, что НАТО будет понимать: наш стратегический союзник - это Россия", - пояснил он.
Напомним, недавно президенты Беларуси и РФ обсуждали возможную интеграцию двух стран, но завершили переговоры без подписания документов.
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