Байден в случае избрания президентом запретит семье бизнес за пределами США
Об этом Джо Байден заявил в интервью Axios on HBO.
"Они (семья Джо Байдена, - ред.) не будут иметь ничего общего с иностранными компаниями", - заявил Байден.
Также во время интервью Байден в очередной раз стал на защиту своего сына, заверив, что Хантер Байден, работая в украинской компании, не совершал никаких правонарушений.
"Я полностью доверяю своему сыну. Вы знаете, что нет ни одного доказательства, ни одного маленького, крошечного доказательства, что что-то было сделано неправильно. Вы знаете это, и продолжаете задавать мне эти вопросы", - сказал Байден.
Как сообщалось, президент Трамп и его личный адвокат Рудольф Джулиани (который сам стал объектом расследования ФБР) развернули кампанию обвинений в адрес Хантера Байдена по его якобы незаконному бизнесу в Украине и Китае. В частности, Байдена упрекали во вмешательстваев украинское правосудие с целью прекратить расследование против его сына.
В разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп лично высказывал просьбу возбудить следствие против Джо Байдена, который является главным конкурентом Трампа на предстоящих президентских выборах. Демократы в Палате представителей в связи с этим инициировали расследование по импичменту Трампа.
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