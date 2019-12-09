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Espreso.tvМирБайден в случае избрания президентом запретит семье бизнес за пределами США

Байден в случае избрания президентом запретит семье бизнес за пределами США


фото: reuters
Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что члены его семьи не будут заниматься каким-либо бизнесом за пределами США, если он выиграет президентские выборы 2020 года

Об этом Джо Байден заявил в интервью Axios on HBO.

"Они (семья Джо Байдена, - ред.) не будут иметь ничего общего с иностранными компаниями", - заявил Байден.

Также во время интервью Байден в очередной раз стал на защиту своего сына, заверив, что Хантер Байден, работая в украинской компании, не совершал никаких правонарушений.

"Я полностью доверяю своему сыну. Вы знаете, что нет ни одного доказательства, ни одного маленького, крошечного доказательства, что что-то было сделано неправильно. Вы знаете это, и продолжаете задавать мне эти вопросы", - сказал Байден.

Как сообщалось, президент Трамп и его личный адвокат Рудольф Джулиани (который сам стал объектом расследования ФБР) развернули кампанию обвинений в адрес Хантера Байдена по его якобы незаконному бизнесу в Украине и Китае. В частности, Байдена упрекали во вмешательстваев украинское правосудие с целью прекратить расследование против его сына.

В разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп лично высказывал просьбу возбудить следствие против Джо Байдена, который является главным конкурентом Трампа на предстоящих президентских выборах. Демократы в Палате представителей в связи с этим инициировали расследование по импичменту Трампа.

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