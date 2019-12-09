Баскетбол: Коломойский пригрозил арбитру из-за проигрыша команды его сына

9 декабря, 2019, 15:50

Во время матча украинской Суперлиги между "Днепром" и "Киев-Баскет" (75:78), олигарх Игорь Коломойский угрожал арбитру из-за проигрыша команды своего сына Григория Коломойского

Об этом сообщает nv.ua.

1 декабря в Днипре состоялся баскетбольный матч украинской Суперлиги между местным "Днепром" и столичным "Киев-Баскет" (75:78). После того как днепровская команда, за которую играет сын олигарха Игоря Коломойского, Григорий, начала отставать по очкам, олигарх выступил с угрозами в адрес арбитра.

После окончания второй четверти игры к главному судье Андрею Бабику, по дороге в судейскую комнату с угрозами подошли олигарх Игорь Коломойский, президент клуба "Днепр" Валерий Кондратьев и вице-президент Валерий Гуляев.

Кондратьев пригрозил арбитру, что тот "больше никогда не приедет" в Днипро: "Ты, черт, сегодня ты отсюда не уедешь. Ты что, дух потерял, в Днепр больше никогда не приедешь. Я тебе, с*ка, устрою. Тебе п****ц будет. Ты что творишь?"

После этого, по свидетельству судьи, к угрозам присоединился и сам Игорь Коломойский: "Ты, х**ло, ты что творишь, б***ь ?! Тебе п****, ху**ос, будет - ты понял меня?!"