Баскетбол: Коломойский пригрозил арбитру из-за проигрыша команды его сына
Об этом сообщает nv.ua.
1 декабря в Днипре состоялся баскетбольный матч украинской Суперлиги между местным "Днепром" и столичным "Киев-Баскет" (75:78). После того как днепровская команда, за которую играет сын олигарха Игоря Коломойского, Григорий, начала отставать по очкам, олигарх выступил с угрозами в адрес арбитра.
После окончания второй четверти игры к главному судье Андрею Бабику, по дороге в судейскую комнату с угрозами подошли олигарх Игорь Коломойский, президент клуба "Днепр" Валерий Кондратьев и вице-президент Валерий Гуляев.
Кондратьев пригрозил арбитру, что тот "больше никогда не приедет" в Днипро: "Ты, черт, сегодня ты отсюда не уедешь. Ты что, дух потерял, в Днепр больше никогда не приедешь. Я тебе, с*ка, устрою. Тебе п****ц будет. Ты что творишь?"
После этого, по свидетельству судьи, к угрозам присоединился и сам Игорь Коломойский: "Ты, х**ло, ты что творишь, б***ь ?! Тебе п****, ху**ос, будет - ты понял меня?!"
- Федерация баскетбола Украины приняла решение наложить штрафные санкции на "Днепр", в размере 52 тысяч гривен, а его президента Валерия Кондратьева отстранить от матчей на две игры.
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