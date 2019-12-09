Баканов, Аваков, Пристайко, Хомчак: назван расширенный список делегации Украины на Нормандские саммите
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает hromadske.
В состав украинской делегации кроме президента вошли следующие чиновники:
- министр иностранных дел Вадим Пристайко;
- министр внутренних дел Арсен Аваков;
- министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель;
- глава Службы безопасности Украины Иван Баканов;
- главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак;
- первый помощник президента Сергей Шефир;
- помощник президента Андрей Ермак;
- советник президента Руслан Демченко;
- глава Офиса президента Андрей Богдан;
- заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко;
- заместитель главы Офиса президента Юрий Костюк;
- заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква;
- исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.
Напомним, встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эмманюэлем Макроном должна состояться в 15:05 по местному времени.
Встреча Зеленского с Ангелой Меркель запланирована на 15:30 по местному времени. При этом президент России Владимир Путин должен встретиться с Меркель в 15:00 по местному времени.
На 16:00 по местному времени запланирована встреча с участием лидеров всех четырех стран, а на 18:45 по местному времени - встреча участников саммита с журналистами.
После саммита предстоит двусторонняя встреча Зеленского с Путиным.
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