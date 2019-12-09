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Espreso.tvОбществоБаканов, Аваков, Пристайко, Хомчак: назван расширенный список делегации Украины на Нормандские саммите

Баканов, Аваков, Пристайко, Хомчак: назван расширенный список делегации Украины на Нормандские саммите


фото: facebook
На переговорах в "нормандском" формате в Париже президент Украины Владимира Зеленского будут сопровождать глава СБУ Иван Баканов, министр внутренних дел Арсен Аваков и глава Генштаба Руслан Хомчак

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает hromadske.

В состав украинской делегации кроме президента вошли следующие чиновники:

  • министр иностранных дел Вадим Пристайко;
  • министр внутренних дел Арсен Аваков;
  • министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель;
  • глава Службы безопасности Украины Иван Баканов;
  • главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак;
  • первый помощник президента Сергей Шефир;
  • помощник президента Андрей Ермак;
  • советник президента Руслан Демченко;
  • глава Офиса президента Андрей Богдан;
  • заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко;
  • заместитель главы Офиса президента Юрий Костюк;
  • заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква;
  • исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.

Напомним, встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эмманюэлем Макроном должна состояться в 15:05 по местному времени.

Встреча Зеленского с Ангелой Меркель запланирована на 15:30 по местному времени. При этом президент России Владимир Путин должен встретиться с Меркель в 15:00 по местному времени.

На 16:00 по местному времени запланирована встреча с участием лидеров всех четырех стран, а на 18:45 по местному времени - встреча участников саммита с журналистами.

После саммита предстоит двусторонняя встреча Зеленского с Путиным.

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