Баканов, Аваков, Пристайко, Хомчак: назван расширенный список делегации Украины на Нормандские саммите

9 декабря, 2019, 15:14

На переговорах в "нормандском" формате в Париже президент Украины Владимира Зеленского будут сопровождать глава СБУ Иван Баканов, министр внутренних дел Арсен Аваков и глава Генштаба Руслан Хомчак

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает hromadske.

В состав украинской делегации кроме президента вошли следующие чиновники:

министр иностранных дел Вадим Пристайко;

министр внутренних дел Арсен Аваков;

министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель;

глава Службы безопасности Украины Иван Баканов;

главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак;

первый помощник президента Сергей Шефир;

помощник президента Андрей Ермак;

советник президента Руслан Демченко;

глава Офиса президента Андрей Богдан;

заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко;

заместитель главы Офиса президента Юрий Костюк;

заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква;

исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.

Напомним, встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эмманюэлем Макроном должна состояться в 15:05 по местному времени.

Встреча Зеленского с Ангелой Меркель запланирована на 15:30 по местному времени. При этом президент России Владимир Путин должен встретиться с Меркель в 15:00 по местному времени.

На 16:00 по местному времени запланирована встреча с участием лидеров всех четырех стран, а на 18:45 по местному времени - встреча участников саммита с журналистами.

После саммита предстоит двусторонняя встреча Зеленского с Путиным.