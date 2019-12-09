Автомобили волонтеров зарегистрируют в подразделениях до конца особого периода, - Генштаб
Об этом сообщает пресс-служба Генштаба.
"Еще в июне 2019 года Генеральным штабом ВС Украины дано воинским частям распоряжение, которым определены до конца текущего года на учет имеющиеся транспортные средства", - говорится в сообщении.
В Генштабе подчеркивают, что надлежащий учет техники позволяет организовать ее законную эксплуатацию, заправку и ремонт.
"Все имеющиеся на сегодня в воинских частях и подразделениях Вооруженных Сил Украины автомобили, предоставленные волонтерами и благотворителями, должны быть инвентаризованы и введены в штаты подразделений, учтены Центральным автомобильным управлением ВС Украины, оформлены на них паспорта. Это позволит осуществить дальнейшую их регистрацию Военной инспекцией безопасности дорожного движения Военной службы правопорядка в ВС Украины (временно, до завершения особого периода), и надлежащую эксплуатацию в соответствии с руководящими документами", - добавили в Генштабе.
Также в Генштабе подчеркивают, что учет и введение в эксплуатацию автомобилей пройдут быстрее и легче, если машины будут предоставлены в качестве гуманитарной (благотворительной) помощи в порядке, определенном Министерством социальной политики.
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