9 декабря, 2019, 19:55

Транспорт должны взять на учет до конца года. Это позволит организовать его законную эксплуатацию и ремонт

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба.

"Еще в июне 2019 года Генеральным штабом ВС Украины дано воинским частям распоряжение, которым определены до конца текущего года на учет имеющиеся транспортные средства", - говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркивают, что надлежащий учет техники позволяет организовать ее законную эксплуатацию, заправку и ремонт.

"Все имеющиеся на сегодня в воинских частях и подразделениях Вооруженных Сил Украины автомобили, предоставленные волонтерами и благотворителями, должны быть инвентаризованы и введены в штаты подразделений, учтены Центральным автомобильным управлением ВС Украины, оформлены на них паспорта. Это позволит осуществить дальнейшую их регистрацию Военной инспекцией безопасности дорожного движения Военной службы правопорядка в ВС Украины (временно, до завершения особого периода), и надлежащую эксплуатацию в соответствии с руководящими документами", - добавили в Генштабе.

Также в Генштабе подчеркивают, что учет и введение в эксплуатацию автомобилей пройдут быстрее и легче, если машины будут предоставлены в качестве гуманитарной (благотворительной) помощи в порядке, определенном Министерством социальной политики.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164364

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164364