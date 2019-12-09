АМКУ взыскал 5,5 млн штрафа с Администрации морских портов за неправомерные сборы
Об этом в Facebook сообщил председатель АМКУ Юрий Терентьев.
По его словам, АМПУ в 2017-2018 годах взымала с судов, заходящих в порты Украины, кроме корабельного сбора, еще такие дополнительные средства: за услуги по оформлению прихода судов в порт, за услуги по оформлению выхода судов из порта, за услуги по проверке судов на соответствие требованиям Международного кодекса по охране судов и портовых средств.
"Антимонопольный комитет установил, что эти дополнительные сборы на самом деле входили в корабельный сбор, а в ГП "АМПУ" отсутствовали основания для взыскания таких средств.
Решением административной коллегии АМКУ упомянутые действия Администрации морских портов Украины признаны нарушениями законодательства о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным положением. НА ГП "АМПУ" наложен штраф в размере 5,5 млн грн ", - подчеркнул Терентьев.
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