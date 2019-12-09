АМКУ взыскал 5,5 млн штрафа с Администрации морских портов за неправомерные сборы

9 декабря, 2019, 16:17

Антимонопольный комитет признал неправомерным взыскание дополнительных средств с судов Администрацией морских портов Украины и наложил штраф в размере 5,5 млн грн

Об этом в Facebook сообщил председатель АМКУ Юрий Терентьев.

По его словам, АМПУ в 2017-2018 годах взымала с судов, заходящих в порты Украины, кроме корабельного сбора, еще такие дополнительные средства: за услуги по оформлению прихода судов в порт, за услуги по оформлению выхода судов из порта, за услуги по проверке судов на соответствие требованиям Международного кодекса по охране судов и портовых средств.

"Антимонопольный комитет установил, что эти дополнительные сборы на самом деле входили в корабельный сбор, а в ГП "АМПУ" отсутствовали основания для взыскания таких средств.

Решением административной коллегии АМКУ упомянутые действия Администрации морских портов Украины признаны нарушениями законодательства о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным положением. НА ГП "АМПУ" наложен штраф в размере 5,5 млн грн ", - подчеркнул Терентьев.