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Espreso.tvОбществоИгорь Мирошниченко: Лучший результат на Нормандском саммите - отсутствие результата

Игорь Мирошниченко: Лучший результат на Нормандском саммите - отсутствие результата

Если мы останемся на нынешних позициях - это будет лучший результат парижской встречи

Об этом "свободовец", депутат Киевсовета Игорь Мирошниченко сказал корреспонденту Еспресо.TV на акции "Варта на Банковой" у Офиса президента.

"Когда меня спрашивают, какой результат будет для нас более приемлемым, понимая, что Зеленский в Париже будет иметь встречу с самым коварным сегодня мировым лидером, опытным ... и в принципе будет искать лицо
у того существа, в которого лица никогда не было, но вместе с тем он будет встречаться не только с ним, но и его союзниками, то лучшим результатом будет, в принципе, для Украины может быть один результат - его отсутствие. Если мы останемся на тех же позициях, на которых и есть, то это будет лучший результат парижской встречи. И я уверен, что для Зеленского это должно быть главным месседжем и сигналом ", - сказал он.

Напомним, у Офиса президента продолжается многотысячная акция "Варта на Банковой" против капитуляции перед Россией.

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Отметим, что в 19:00, когда активисты пытались установить сцену у входа в Офис президента - силовики не дали это сделать и разобрали ее , вытеснив митингующих с этого участка.

Позже протестующие начали монтаж сцены и палаток возле Дома с химерами, что напротив здания Офиса президента.

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Организаторы акции заявили, что будут митинговать до исчерпания повестки дня (ночевать на Банковой) Нормандского саммита, который, напомним, состоится в понедельник 9 декабря.

 

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