Власть должна сделать шаг назад и начать настоящий разговор с народом, - психотерапевт Роман Кечур

8 декабря, 2019, 08:15

Сейчас в стране сложился момент, который требует активного вмешательства от общества

Об этом накануне встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина в Париже заявил глава секретариата Украинского союза психотерапевтов Роман Кечур в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV.

"Инициатива выйти на предупредительную акцию является очень хорошей... Он (президент Зеленский, - ред.) мог бы опереться, он бы мог показать не просто абстрактную "красную линию", он бы мог показать: "Если Вы хотите меня склонить на антиукраинскую договоренность вот что будет". Чтобы мировые лидеры реально увидели позицию украинского народа", - отметил Кечур.

Однако для этого также, по его словам, необходимо, чтобы власть "сделала шаг назад" и начала диалог внутри страны о том, какие именно компромиссы в деле установления мира на Донбассе допустимы, а какие - нет.

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Также аналитик считает, что Парижские договоренности будут иметь как официальную, так и неофициальную сторону, и заметить опасность можно будет по дальнейшим шагам действующего руководства Украины.

"Эта ситуация, она не будет решена в один день. Будет подписана какая-то промежуточная бумага, затем они будут встречаться, тайные переговоры, и этот будет процесс идти. Будут ключевые моменты, например, голосование определенных законов в Верховной Раде. То есть эта вся ситуация будет еще продолжаться", - пояснил Кечур.