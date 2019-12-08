В понедельник в Украине сохранится сухая и теплая погода

8 декабря, 2019, 22:36

В понедельник, 9 декабря, в большинстве областей Украины сохранится сухая и теплая погода

Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в facebook.

По ее словам понедельник будет для Украины снова теплым и преимущественно сухим. Разве что в западных областях возможен дождь из-за близости атмосферного Западного фронта.

"Украина будет обороняться от осадков восточным антициклоном, однако юго-западные ветры будут продолжать поставлять теплый воздух. 9 декабря в большинстве областей ожидается + 2 + 7 градусов, на юге и западе + 4 + 10 градусов", - прогнозирует Диденко.

В Киеве понедельник будет сухим, с юго-западным ветром. Ближайшей ночью около нуля, завтра днем + 4 + 6 градусов.

Во второй половине недели температура воздуха несколько снизится, однако со следующего понедельника снова потеплеет.