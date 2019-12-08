В Пентагоне заявили об очередном транше военной помощи Украине

8 декабря, 2019, 20:54

Министр обороны США Марк Эспер заявил о подготовке очередного транша военной помощи Украине

Об этом сообщает "Голос Америки" .

"Скоро мы будем иметь еще один транш, мне кажется это около $ 250 млн. Министерство обороны США поддержало это в прошлый раз, и я думаю, в следующий раз поддержит тоже. Но мы всегда должны провести проверку. Мы всегда следим за тем, как эти средства используют и Украина решает вопрос коррупции ", - сказал Эспер.

На вопрос, влияет ли на это процесс импичмента президента США Дональда Трампа, обвинения в котором сосредотачиваются вокруг задержки военной помощи Украине, Марк Эспер ответил отрицательно.

"Нет, потому что мы выполняем хорошую работу, оставаясь вне этого. Я остаюсь вне политики и хочу держать Министерство обороны вне ее", - заверил Эспер.

Он отметил, что со стороны Пентагона не было задержки помощи для Украины, и ведомство оценивало предоставление летального оружия Украине, основываясь на трех вещах.

"Первое: насколько это важно для Украины в плане их способности противостоять россиянам. Второе: достаточно ли Украина решает вопрос коррупции. И третий: оказывают ли наши союзники в регионе также политику безопасности поддержку Украины. Ответ на все три вопроса был "да", и мы поддержали предоставление такой помощи ", - пояснил Эспер.