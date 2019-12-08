В Пентагоне заявили об очередном транше военной помощи Украине
Об этом сообщает "Голос Америки" .
"Скоро мы будем иметь еще один транш, мне кажется это около $ 250 млн. Министерство обороны США поддержало это в прошлый раз, и я думаю, в следующий раз поддержит тоже. Но мы всегда должны провести проверку. Мы всегда следим за тем, как эти средства используют и Украина решает вопрос коррупции ", - сказал Эспер.
На вопрос, влияет ли на это процесс импичмента президента США Дональда Трампа, обвинения в котором сосредотачиваются вокруг задержки военной помощи Украине, Марк Эспер ответил отрицательно.
"Нет, потому что мы выполняем хорошую работу, оставаясь вне этого. Я остаюсь вне политики и хочу держать Министерство обороны вне ее", - заверил Эспер.
Он отметил, что со стороны Пентагона не было задержки помощи для Украины, и ведомство оценивало предоставление летального оружия Украине, основываясь на трех вещах.
"Первое: насколько это важно для Украины в плане их способности противостоять россиянам. Второе: достаточно ли Украина решает вопрос коррупции. И третий: оказывают ли наши союзники в регионе также политику безопасности поддержку Украины. Ответ на все три вопроса был "да", и мы поддержали предоставление такой помощи ", - пояснил Эспер.
- Напомним, 26 ноября Федеральный суд в США приказал министерству обороны и Административно-бюджетному управлению Администрации президента США передать новостной организации записи о задержке военной помощи Украине .
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