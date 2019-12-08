В Киеве на улице Братиславской перевернулось авто, пострадала пассажирка

8 декабря, 2019, 16:55

В Деснянском районе столицы, на улице Братиславской произошло ДТП, в котором пострадала женщина

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Как рассказал ВартовимЕспресо водитель автомобиля Volkswagen Passat он двигался по Братиславской в направлении Броварского проспекта в левой полосе, как вдруг перед ним резко затормозил автомобиль впереди. Водитель также ударил по тормозам, но машину понесло, она пересекла три полосы движения, наскочила на бордюрный камень, после чего перевернулась на крышу.

В результате ДТП пострадала женщина-пассажир, ее госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Водитель серьезно не пострадал.

На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа. Есть осложнения в движении в направлении станции метро Черниговская.