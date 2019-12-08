В Бахмуте хоронят Артема Мирошниченко, забитого до смерти за украинский язык

8 декабря, 2019, 10:10

Утром в воскресенье, 8 декабря 2019 г., в городе Бахмуте Донецкой области проходит церемония прощания с известным проукраинским общественным активистом Артемом Мирошниченко, которого неделю назад пьяный подросток зверски забил до смерти за общение на украинском языке

Об этом у себя на Facebook рассказывает журналистка Анастасия Федченко, передает Еспресо.TV.

"В Бахмуте прощаются с Артемом Мирошниченко, убитым за украинский язык в украинском городе... Так считают местные активисты. Свидетели, которые говорили это, боятся называть имена, потому что боятся за свои жизни", - отметила она.

По словам Федченко, лицо Мирошниченко выглядит очень изуродованным.

"На Артема страшно смотреть, на нем нет живого места", - говорится в заметке.