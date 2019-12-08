В Бахмуте хоронят Артема Мирошниченко, забитого до смерти за украинский язык
8 декабря, 2019, 10:10
Утром в воскресенье, 8 декабря 2019 г., в городе Бахмуте Донецкой области проходит церемония прощания с известным проукраинским общественным активистом Артемом Мирошниченко, которого неделю назад пьяный подросток зверски забил до смерти за общение на украинском языке
Об этом у себя на Facebook рассказывает журналистка Анастасия Федченко, передает Еспресо.TV.
"В Бахмуте прощаются с Артемом Мирошниченко, убитым за украинский язык в украинском городе... Так считают местные активисты. Свидетели, которые говорили это, боятся называть имена, потому что боятся за свои жизни", - отметила она.
По словам Федченко, лицо Мирошниченко выглядит очень изуродованным.
"На Артема страшно смотреть, на нем нет живого места", - говорится в заметке.
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