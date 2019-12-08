УПЛ: как выглядит турнирная таблица после поражения "Динамо" от "Зари"

8 декабря, 2019, 22:47

По итогам 17-го тура чемпионата Украины по футболу "Заря" опередила "Динамо" и поднялась на второе место в турнирной таблице

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В центральном матче 17-го тура, 8 декабря в Киеве, "Динамо" уступило "Заре" 1: 2. Благодаря этой победе команда Виктора Скрипника набрала 34 очка и подвинула киевлян со второй строчки в турнирной таблице. Динамовцы с 33 очками опустились на четвертое место. По дополнительным показателям их опережает "Десна", которая также имеет 33 балла.

Лидирует в чемпионате Украины "Шахтер", который в 17-м туре победил "Олимпик" - 3: 0 - и увеличил отрыв от ближайшего преследователя до 13 пунктов.