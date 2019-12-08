УПЛ: как выглядит турнирная таблица после поражения "Динамо" от "Зари"
8 декабря, 2019, 22:47
По итогам 17-го тура чемпионата Украины по футболу "Заря" опередила "Динамо" и поднялась на второе место в турнирной таблице
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В центральном матче 17-го тура, 8 декабря в Киеве, "Динамо" уступило "Заре" 1: 2. Благодаря этой победе команда Виктора Скрипника набрала 34 очка и подвинула киевлян со второй строчки в турнирной таблице. Динамовцы с 33 очками опустились на четвертое место. По дополнительным показателям их опережает "Десна", которая также имеет 33 балла.
Лидирует в чемпионате Украины "Шахтер", который в 17-м туре победил "Олимпик" - 3: 0 - и увеличил отрыв от ближайшего преследователя до 13 пунктов.
- Напомним, 6 декабря, в первом матче 17-го тура чемпионата Украины по футболу донецкий "Шахтер" победил "Олимпик" со счетом 3: 0.
- 7 декабря "Александрия" на своем поле победила "Ворсклу" .
- Кроме этого, "Колос" из села Ковалевка победил при численном преимуществе "Днепр-1" .
- Во Львове в 17-м туре "Десна" победила "Карпаты" со счетом 6: 2.
- 8 декабря в Киеве "Динамо" в меньшинстве уступило "Заре" и опустилось на четвертое место.
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