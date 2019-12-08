У Зеленского назвали первые три шага, о которых он будет договариваться с Путиным

8 декабря, 2019, 17:42

Об этом Мендель написала в facebook.

"Первые три шага, которые поднимет Президент Зеленский на встрече в Париже: сроки и условия возврата пленных украинцев, настоящее, а не "фейковое" прекращение огня, и, конечно, вывод чужих войск и бандформирований с территории Донбасса. Первые два вопроса непосредственно касаются человеческой жизни, а потому они важные. Последнее - условие для проведения выборов на Донбассе. Их проведение в рамках выборов по всей территории Украины, может произойти только когда там не будет чужих войск и незаконных вооруженных формирований ", - написала Мендель.

По словам пресс-секретаря Зеленского от Нормандского саммита существуют завышенные ожидания, но нужно понимать, что 10 декабря война не закончится.

"Да, 10 декабря война на Донбассе не закончится, это правда. Завышенные ожидания от "Нормандии", как ее уже окрестили в народе, могут принести послевкусие разочарования. Но вспомните: за последние три года прогресса в окончании войны почти не было. Мы просто каждый день пополняли архивы статистики обстрелов, раненых и убитых ", - напомнила Мендель.