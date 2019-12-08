Сенцову не дали слова на "европейском Оскаре"
Подробности художник рассказал у себя на Facebook, передает Еспресо.TV.
"Сидеть в одном ряду со всеми этими людьми: Бинош, Герцогом, Холланд, Вендерсом, Альмадоваром, Павликовским было большой честью для меня. И когда меня позвали на сцену и все эти легенды кино встали и начали хлопать, то это был очень странный момент. Правда, мне почему-то не дали выступить: или опасаясь моей неидеальной английского, или политических тем, без которых я бы не обошелся. В общем, этот немой номер мне не очень понравился, а когда выяснилось, что вечеринка после церемонии будет проходить в ресторане "Москва", много стало понятно", - отметил он.
По словам Сенцова, в "Москву" он не пошел.
"... Мы устроили свое, отдельное украинское пати, а европейцы никак не могли понять, что проблема в названии. Для них в этом нет проблемы и это многое объясняет, ведь по ним не стреляют из минометов", - отметил режиссер.
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