"Красная линия для Зеленского" - акция на Майдане. ПРЯМОЙ ЭФИР

8 декабря, 2019, 13:00

Накануне Нормандской встречи на Майдане Независимости в Киеве проходит акция "Красные Линии для Зеленского"

Цель - напомнить президенту Украины, что в вопросе унитарности государства не может идти речь ни о каких компромиссах.

Акцию инициировали три политические силы: "Европейская Солидарность", "Голос" и ВО "Батькивщина".

Они зафиксировали "красные линии", которые не должны быть перейдены на Нормандском саммите украинской стороной.