"Красная линия для Зеленского" - акция на Майдане. ПРЯМОЙ ЭФИР
8 декабря, 2019, 13:00
Накануне Нормандской встречи на Майдане Независимости в Киеве проходит акция "Красные Линии для Зеленского"
Цель - напомнить президенту Украины, что в вопросе унитарности государства не может идти речь ни о каких компромиссах.
Акцию инициировали три политические силы: "Европейская Солидарность", "Голос" и ВО "Батькивщина".
Они зафиксировали "красные линии", которые не должны быть перейдены на Нормандском саммите украинской стороной.
- Никаких компромиссов по унитарному государству и никакой федерализации;
- Никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса;
- Никаких политический действий, в частности выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до выполнения условий безопасности и деоккупации. В частности, вывод российских войск, разоружение незаконных вооруженных; формирований, установление контроля над государственной границей;
- Никаких компромиссов по деоккупации и возвращению Крыма в Украину;
- Никакого прекращения международных судебных процессов против России.
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