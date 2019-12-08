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Espreso.tvОбщество"Красная линия для Зеленского" - акция на Майдане. ПРЯМОЙ ЭФИР

"Красная линия для Зеленского" - акция на Майдане. ПРЯМОЙ ЭФИР

Накануне Нормандской встречи на Майдане Независимости в Киеве проходит акция "Красные Линии для Зеленского"

Цель - напомнить президенту Украины, что в вопросе унитарности государства не может идти речь ни о каких компромиссах.

Акцию инициировали три политические силы: "Европейская Солидарность", "Голос" и ВО "Батькивщина".

Они зафиксировали "красные линии", которые не должны быть перейдены на Нормандском саммите украинской стороной.

  • Никаких компромиссов по унитарному государству и никакой федерализации;
  • Никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса;
  • Никаких политический действий, в частности выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до выполнения условий безопасности и деоккупации. В частности, вывод российских войск, разоружение незаконных вооруженных; формирований, установление контроля над государственной границей;
  • Никаких компромиссов по деоккупации и возвращению Крыма в Украину;
  • Никакого прекращения международных судебных процессов против России.
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