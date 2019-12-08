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Espreso.tvОбщество"Этот город опасный. У нас постоянно что-то происходит". В Одессе под стенами сгоревшего здания колледжа провели акцию "Халатность убивает"

"Этот город опасный. У нас постоянно что-то происходит". В Одессе под стенами сгоревшего здания колледжа провели акцию "Халатность убивает"

В Одессе студенты и активисты вечером в субботу, 7 декабря 2019 г., провели акцию "Халатность убивает"

Она состоялась на углу Пушкинской и Троицкой - под стенами сгоревшего колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, передает Еспресо.TV со ссылкой на местную интернет-газету Пушкинская.net .

"Этот город опасный. У нас постоянно что-то происходит. И если мы будем молчать, кто даст гарантию, что мы не будем следующими?" - заявил организатор акции Сергей Гнездилов.

Он сообщил, что тех студентов колледжа, которые выжили, запугали. Гнездилов заявил, что они присутствовали на акции, но отказались брать слово.

Участники митинга составили перечень требований к власти и правоохранительным структурам. Его направят в горсовет и ОГА.

В списке требований четыре пункта: отстранить начальника областной ГСЧС Виктора Федорчака от занимаемой должности на время расследования, установить и не затягивать сроки следствия, немедленно провести независимую пожарно-техническую экспертизу здания и устроить реальные проверки всех общественных сооружений.

Участники почтили память жертв минутой молчания.

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