"Этот город опасный. У нас постоянно что-то происходит". В Одессе под стенами сгоревшего здания колледжа провели акцию "Халатность убивает"
Она состоялась на углу Пушкинской и Троицкой - под стенами сгоревшего колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, передает Еспресо.TV со ссылкой на местную интернет-газету Пушкинская.net .
"Этот город опасный. У нас постоянно что-то происходит. И если мы будем молчать, кто даст гарантию, что мы не будем следующими?" - заявил организатор акции Сергей Гнездилов.
Он сообщил, что тех студентов колледжа, которые выжили, запугали. Гнездилов заявил, что они присутствовали на акции, но отказались брать слово.
Участники митинга составили перечень требований к власти и правоохранительным структурам. Его направят в горсовет и ОГА.
В списке требований четыре пункта: отстранить начальника областной ГСЧС Виктора Федорчака от занимаемой должности на время расследования, установить и не затягивать сроки следствия, немедленно провести независимую пожарно-техническую экспертизу здания и устроить реальные проверки всех общественных сооружений.
Участники почтили память жертв минутой молчания.
- Известно о восьми погибших .
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