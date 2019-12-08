Путин способен переломить человека за одну встречу. Так было с Януковичем и Саргсяном, - Портников

8 декабря, 2019, 13:35

С Владимиром Путиным можно встречаться только если ты сильнее его

Об этом заявил украинский журналист, публицист и общественный деятель Виталий Портников в программе "Субботний политклуб" на Еспресо.TV.

"Есть две сильные личности, не в политическом смысле, а просто сильные - Виктор Янукович (согласитесь, что это человек, прошедший огонь, воду, колонию... человек, находящихся в заключении, это не простое испытание, тем больше если это уголовник, а не политический, это борьба за выживание, которой никто, кто не был в этих местах, даже представить себе не может, это тяжелое испытание) и еще один человек, такого же типа и иного характера, это бывший президент Армении Серж Саргсян (он ведь не политиком был, он был полевым командиром в Нагорном Карабахе. Он воевал, много раз смотрел смерти в лицо: не простая там была ситуация, когда он делал свою карьеру до того как он стал руководителем Армении). И вот каждый из этих политиков после встречи с Путиным отказывается от европейской интеграции", - отметил он.

"Янукович типа "Я заторможу" и затем начался Майдан, Саргсян - единолично решает. Даже правительства своем не сообщает. Все, мы уже этого не подписываем, мы взамен входим в Евразийский союз", - напомнил Портников.