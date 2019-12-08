Путин может предложить Зеленскому "комиссионные" за транзит газа, - соцсети

8 декабря, 2019, 10:30

Во время возможной неофициальной части переговоров с Владимиром Зеленским в Париже Владимир Путин, возможно, решит соблазнить его "откатом за выгодный России контракт по транзиту"

Такое мнение высказал у себя на странице волонтер и общественный деятель из Харькова Роман Доник, передает Еспресо.TV.

"Любую сумму в обмен на закупку и выгодные условия транзита. Миллиард? Два? Три? Не вопрос. Накручивай свой интерес через прокладку и богатей. Или деньги в оффшор сразу после подписания", - говорится в заметке.

"Если Зеленский согласится на российский газ, значит он фактически взял деньги у Путина. Он начал становиться олигархом. Одним из самых богатых в Украине. Если условия транзита будут выгодны России больше, чем Украине, значит Зеленский взял деньги у Путина", - написал Доник.

"А Донбасс - это бонус, которым будут поощрять, или кнут, которым будут угрожать", - добавил он.

Читатели Доника подобный вариант событий не исключают, однако добавляют, что кроме того Путин тоже, наверное, использовать приемы шатажу и обычные угрозы.