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Espreso.tvОбществоПорошенко призвал выйти в 13:00 на Майдан

Порошенко призвал выйти в 13:00 на Майдан

Пятый президент Украины Петр Порошенко утром в воскресенье, 8 декабря 2019 г., обратился к гражданам

Заявление опубликовано на странице политика в Telegram, передает Еспресо.TV.

Вот его текст

"Призываю украинских патриотов прийти сегодня в 13:00 на Майдан Независимости в Киеве и на площади ваших родных городов. Нужно вместе защитить Украину!

Россия, Франция, Германия должны услышать "красные линии", за которые мы не выйдем. Мы четко знаем, что нужно Украине!".

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