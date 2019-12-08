Порошенко призвал выйти в 13:00 на Майдан
8 декабря, 2019, 09:34
Пятый президент Украины Петр Порошенко утром в воскресенье, 8 декабря 2019 г., обратился к гражданам
Заявление опубликовано на странице политика в Telegram, передает Еспресо.TV.
Вот его текст
"Призываю украинских патриотов прийти сегодня в 13:00 на Майдан Независимости в Киеве и на площади ваших родных городов. Нужно вместе защитить Украину!
Россия, Франция, Германия должны услышать "красные линии", за которые мы не выйдем. Мы четко знаем, что нужно Украине!".
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