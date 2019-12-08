Павлычко - Зеленскому: "А если нет - спуститесь сами со сцены"
8 декабря, 2019, 14:17
В начале общенационального вече "Красные линии для Зеленского", которое сегодня, 8 декабря 2019 года, накануне саммита в Париже проходит на Майдане Незалежности в Киеве, выступил украинский поэт Дмитрий Павлычко
Подробности передает Еспресо.TV.
Своей обращение он начал призывом "Жыве Беларусь!".
Само выступление состояло из написанного писателем его нового стихотворного произведения, адресованного действующего главе государства, где, в частности, есть такие строки:
"Ось Вам моя порада:
Приєднуйтесь до нас або до нашого походу,
А якщо ні - зійдіть самі зі сцени,
Де битва йде за правду і свободу".
- Митинг начался в 13:00.
- Акция организована тремя оппозиционными политическими силами: "Европейская Солидарность", "Голос" и ВО "Батькивщина".
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