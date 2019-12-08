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Espreso.tvОбществоПавлычко - Зеленскому: "А если нет - спуститесь сами со сцены"

Павлычко - Зеленскому: "А если нет - спуститесь сами со сцены"


фото: Serhiy Rudenko
В начале общенационального вече "Красные линии для Зеленского", которое сегодня, 8 декабря 2019 года, накануне саммита в Париже проходит на Майдане Незалежности в Киеве, выступил украинский поэт Дмитрий Павлычко

Подробности передает Еспресо.TV.

Своей обращение он начал призывом "Жыве Беларусь!".

Само выступление состояло из написанного писателем его нового стихотворного произведения, адресованного действующего главе государства, где, в частности, есть такие строки:

"Ось Вам моя порада:

Приєднуйтесь до нас або до нашого походу,

А якщо ні - зійдіть самі зі сцени,

Де битва йде за правду і свободу".

 
  • Митинг начался в 13:00.
  • Акция организована тремя оппозиционными политическими силами: "Европейская Солидарность", "Голос" и ВО "Батькивщина".
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