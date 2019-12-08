Павлычко - Зеленскому: "А если нет - спуститесь сами со сцены"

8 декабря, 2019, 14:17

В начале общенационального вече "Красные линии для Зеленского", которое сегодня, 8 декабря 2019 года, накануне саммита в Париже проходит на Майдане Незалежности в Киеве, выступил украинский поэт Дмитрий Павлычко

Подробности передает Еспресо.TV.

Своей обращение он начал призывом "Жыве Беларусь!".

Само выступление состояло из написанного писателем его нового стихотворного произведения, адресованного действующего главе государства, где, в частности, есть такие строки:

"Ось Вам моя порада:

Приєднуйтесь до нас або до нашого походу,

А якщо ні - зійдіть самі зі сцени,

Де битва йде за правду і свободу".