Он нашел много хорошей информации: Трамп о визите Джулиани в Киев
Об этом сообщает "Голос Америки" .
"Он только что вернулся и собирается подготовить отчет, кажется, для генерального прокурора, Конгресса и Министерства юстиции. Он говорит, что нашел много хорошей информации. Я не говорил с ним об этой информации, но как вы знаете, Руди является одним из лучших борцов с преступностью за последние 50 лет ", - сказал Дональд Трамп на брифинге.
На этой неделе Руди Джулиани совершил визит в Киев. Известно, что он встретился с бывшими генпрокурорами Юрием Луценко и Виктором Шокиным, с народными депутатами Александр Дубинским и Андреем Деркачем, а также с бывшим работником посольства Украины в США Андреем Телиженко, и недавно уволенным прокурором Константином Куликом.
По словам адвоката, он отправился в Украину для съемок документального фильма, который должен развенчать обвинения демократов и доказать, что процедура импичмента не имеет под собой никаких оснований.
- 6 декабря народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Дубинский встретился с адвокатом президента США Дональда Трампа Руди Джулиани.
- Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко также сообщил, что встречался с Джулиани и обсуждал дела денег Януковича и возможного вмешательства Украины в выборы в США и дела сына Байдена.
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