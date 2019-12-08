Он нашел много хорошей информации: Трамп о визите Джулиани в Киев

8 декабря, 2019, 20:15

Президент США Дональд Трамп прокомментировал визит своего личного адвоката Руди Джулиани в Киев

Об этом сообщает "Голос Америки" .

"Он только что вернулся и собирается подготовить отчет, кажется, для генерального прокурора, Конгресса и Министерства юстиции. Он говорит, что нашел много хорошей информации. Я не говорил с ним об этой информации, но как вы знаете, Руди является одним из лучших борцов с преступностью за последние 50 лет ", - сказал Дональд Трамп на брифинге.

На этой неделе Руди Джулиани совершил визит в Киев. Известно, что он встретился с бывшими генпрокурорами Юрием Луценко и Виктором Шокиным, с народными депутатами Александр Дубинским и Андреем Деркачем, а также с бывшим работником посольства Украины в США Андреем Телиженко, и недавно уволенным прокурором Константином Куликом.

По словам адвоката, он отправился в Украину для съемок документального фильма, который должен развенчать обвинения демократов и доказать, что процедура импичмента не имеет под собой никаких оснований.