Общественность Донбасса подготовила обращение в связи с тем, что случилось с Артемом Мирошниченко

8 декабря, 2019, 11:54

Общественные организации Донетчины и Луганщины написали совместное обращение к центральным органам власти по поводу убийства активиста из Бахмута Артема Мирошниченко. Инициатором его принятия выступила "Украинская Народная Рада Донетчины и Луганщины"

"Еспресо" публикует полный текст заявления

"6 декабря 2019 г. умер волонтер, проукраинской деятель Артем Мирошниченко, житель города Бахмут, который неделю находился в коме после жестокого нападения. 29 ноября его зверски избили подростки 16 и 17 лет, которые занимаются боевыми искусствами. Причиной агрессии стала гражданская позиция Артема, а именно - то обстоятельство, что на вопрос нападающих он ответил на украинском языке.

Одного из злоумышленников - Николая Барабаша, студента местного педагогического колледжа, задержали на следующий день. Есть два видео с камер наблюдения, где можно увидеть, что он именно убивал Артема: бил уже без сознания человека головой об бетон. Есть заявления убийцы на суде, что он был пьян, на Артеме отрабатывал удары, и он не понимает украинского, поэтому ему нужен переводчик. Судья Артемовского горрайонного суда Александр Любочка решил, что для убийцы вполне достаточно домашнего ареста.

Мы, "Украинская Народная Рада Донетчины и Луганщины", и все нижеподписавшиеся, считаем убийство Артема Мирошниченко очередным преступлением против Украины, продолжением войны против украинского Донбасса, жертвами которой стали Дмитрий Чернявский, Владимир Рыбак, Владимир Наумов, Иван Пантелеев и десятки других патриотов Украины из Донетчины и Луганщины.

Требуем:

1. Немедленного изменения меры пресечения на заключение под стражу.

2. Проведения расследования следственной группой МВД и Генпрокуратуры.

3. Увольнения руководства Бахмутского педагогического колледжа и проведения переаттестации всех педагогов комиссией Минобразования.

4. Обнародование данных МВД о количестве нападений на Донбассе из-за украинского и русского языка - за 29 лет украинской независимости.

5. Обнародование официальной статистики совершения преступлений по мотивам преследования за пророссийскую гражданскую позицию и также - нападений из-за проявления проукраинской гражданской позиции - активистов, волонтеров, участников АТО и ООС, добровольцев ".