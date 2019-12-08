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Espreso.tvОбществоНа столичном Владимирском спуске не разминулись легковушки: есть жертвы

На столичном Владимирском спуске не разминулись легковушки: есть жертвы

В ночь с 7 на 8 декабря 2019 г. на Владимирском спуске, что в городе Киеве, в жестком столкновении Audi и Skoda погибла молодая женщина, еще четыре человека госпитализированы

Подробности рассказывают Вартови Еспресо .

По предварительным данным, водитель Audi иностранной регистрации, спускаясь спуском со стороны Европейской площади, не справился с управлением, из-за чего автомобиль вынесло боком на полосу встречного движения, где его протаранила легковушка Skoda, которая двигалась навстречу.

Вследствие этого женщина на пассажирском сиденье Audi получила смертельные травмы и скончалась на месте.

Обоих водителей и еще двух пассажиров забрали врачи "скорой".

Обстоятельства и личность погибшей женщины выясняет следственная группа.

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