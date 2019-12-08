На столичном Владимирском спуске не разминулись легковушки: есть жертвы
8 декабря, 2019, 07:43
В ночь с 7 на 8 декабря 2019 г. на Владимирском спуске, что в городе Киеве, в жестком столкновении Audi и Skoda погибла молодая женщина, еще четыре человека госпитализированы
Подробности рассказывают Вартови Еспресо .
По предварительным данным, водитель Audi иностранной регистрации, спускаясь спуском со стороны Европейской площади, не справился с управлением, из-за чего автомобиль вынесло боком на полосу встречного движения, где его протаранила легковушка Skoda, которая двигалась навстречу.
Вследствие этого женщина на пассажирском сиденье Audi получила смертельные травмы и скончалась на месте.
Обоих водителей и еще двух пассажиров забрали врачи "скорой".
Обстоятельства и личность погибшей женщины выясняет следственная группа.
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