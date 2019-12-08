Минкульт по противостоянию вокруг МАФа Московского патриархата возле Национального музея истории: этот вопрос должны решать киевляне

8 декабря, 2019, 11:30

Директор Департамента по делам религий и национальностей Андрей Юраш прокомментировал отстранение руководительницы Национального музея истории Украины Татьяны Сосновской, которая последовательно отстаивала территорию вокруг музея, которую захватила церковь Московского патриархата

Об этом он сказал в в интервью Главкому, передает Еспресо.TV

По словам Юраша, в вопросе деятельности церковного объекта, который называют "монастырем", "очень много законодательных проблем".

"В свое время там была зарегистрирована религиозная община. На данный момент там функционирует монастырь, имеет регистрацию в совершенно другом месте, а не там, где он фактически находится. И это коллизия. Этот вопрос сейчас находится в судебном разбирательстве", - отмечает чиновник.

А почему судьба здания Московской церкви долго рассматривается в суде, по мнению Юраша, стоит спросить у общества.

"В Киеве живет до 5 млн человек, то я думаю, что если этот вопрос безразличен всей этой общине, то суд может позволять себе годами рассматривать такие вопросы. Ведь именно сообщество - городское, этническое или религиозное - имеет право демонстрировать свои взгляды. Это - конституционное право граждан", - отмечает Юраш.

"Время все расставит на свои места, ведь общество взрослеет", - подытожил он.