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Espreso.tvОбществоМинкульт по противостоянию вокруг МАФа Московского патриархата возле Национального музея истории: этот вопрос должны решать киевляне

Минкульт по противостоянию вокруг МАФа Московского патриархата возле Национального музея истории: этот вопрос должны решать киевляне

Директор Департамента по делам религий и национальностей Андрей Юраш прокомментировал отстранение руководительницы Национального музея истории Украины Татьяны Сосновской, которая последовательно отстаивала территорию вокруг музея, которую захватила церковь Московского патриархата

Об этом он сказал в в интервью Главкому, передает Еспресо.TV 

По словам Юраша, в вопросе деятельности церковного объекта, который называют "монастырем", "очень много законодательных проблем".

"В свое время там была зарегистрирована религиозная община. На данный момент там функционирует монастырь, имеет регистрацию в совершенно другом месте, а не там, где он фактически находится. И это коллизия. Этот вопрос сейчас находится в судебном разбирательстве", - отмечает чиновник.

А почему судьба здания Московской церкви долго рассматривается в суде, по мнению Юраша, стоит спросить у общества.

"В Киеве живет до 5 млн человек, то я думаю, что если этот вопрос безразличен всей этой общине, то суд может позволять себе годами рассматривать такие вопросы. Ведь именно сообщество - городское, этническое или религиозное - имеет право демонстрировать свои взгляды. Это - конституционное право граждан", - отмечает Юраш.

"Время все расставит на свои места, ведь общество взрослеет", - подытожил он.

  • 19 сентября наместнику "Десятинный монастырь" УПЦ МП епископу Гедеону суд вернул украинское гражданство. Гедеон причастен к ряду скандалов, в частности, по открытым данным, он угрожал директору музея истории Украины Татьяне Сосновской "родовым проклятием до семи поколений" в случае дальнейших попыток демонтировать сооружение церкви Московского патриархата.
  • 11 ноября комиссия Министерства культуры начала проверку Национального музея истории Украины, на время проверки отстранена директор музея Татьяна Сосновская.
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