Личные встречи с Путиным трагически заканчиваются для Украины, - Парубий

8 декабря, 2019, 09:16

Об этом заявил народный депутат от партии "Европейская солидарность", председатель Верховной Рады в 2016-2019 годах Андрей Парубий, выступая вечером в субботу, 7 декабря 2019, в эфире телеканала Еспресо.TV.

"Я даже не понимаю, какие мотивы этого желания (пообщаться с Путиным тет-а-тет, - ред.). Или он считает, что таким образом его (Зеленского, - ред.) статус поднимется? Или его авторитет поднимется? ...Я могу говорить как человек, который видел все эти годы настоящую позицию и политику Путина: он будет просто переламывать", - отметил политик.

В частности, как заявил Парубий, по его данным, на встречах с Ющенко Путин "лично угрожал".

"Он просто пытался влиять, как влияют на улице преступные авторитеты, а не политики во время переговоров", - уточнил нардеп.

А в случае с Виктором Януковичем, продолжил Парубий, российскому руководителю удалось достичь желаемого.

"Одна поездка в Сочи, он возвращается, и полностью возвращается его позиция по евроинтеграции. И они провозглашают, что Украина не подпишет Соглашение об евроинтеграции", - напомнил экс-спикер.

"Почему эти встречи - личные с Путиным - для украинской политической истории имеют очень негативные последствия. Я бы даже сказал, трагические последствия. Так, напомню, собственно, поездка в Сочи на личную встречу Януковича и Путина привела к остановке евроинтеграции, и фактически это стало началом украинского Майдана, Революции Достоинства. И поэтому, конечно, каждый нормальный человек, который понимает процессы, который заботится об интересах государства, он понимает опасность", - подытожил Парубий.