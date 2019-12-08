Кошулинский рассказал, как служил в артиллерийской разведке

8 декабря, 2019, 22:58

Об этом он рассказал в эфире еженедельной программы "Досье" с Сергеем Руденко на телеканале Еспресо.TV .

"Отправили нас в артиллерию. Затем в этом разделе учил людей, учитывая, что не так много тех, которые могут научить, объяснить, что такое буссоль, что такое прицел и как с этим работать. Так случилось, что мне удалось объехать от Счастья до Мариуполя", - рассказал он.

При этом на фронте политик находился в военном звании "простого сержанта" и лично настоял на том, чтобы служить командиром пушки на передовой.

"С тяжелым сердцем отпустили (из учебного центра - ред.). Был в артразведке. Очень интересный опыт. Артиллерийская разведка. Без нее очень сложно. То есть это люди, которые на передке и немножко дальше, чем передок. Мы ставили камеры видеонаблюдения .. . Объединили их по фронту между собой. Wi-Fi, интернет и разведчик уже не должен вылезать на вышку с биноклем, как во время Второй мировой. У него стоял монитор, у него мышка, и он в онлайн-режиме, даже ночью мог видеть, что делается на территории ", - отметил Кошулинский.