Комбат "Червень" о Путине: "Да это мышь просто, посмотрите на него"
С таким заявлением бывший командир одного из первых добровольческих батальонов, участник войны с Россией Андрей Гергерт ( "Червень") выступил на общенациональном вече "Красные линии для Зеленского", которое сегодня, 8 декабря 2019 года, накануне саммита в Париже проходит на Майдане Незалежности в Киеве, передает Еспресо.TV .
"Украинцы - это огромный, сильный народ, мы можем изменить историю мира вообще, а нам говорят о каких-то договоренностях с какой-то мышью, название которой Путин. Но это мышь просто, посмотрите на него", - отметил военный.
"Вот пусть он сегодня почувствует наше настроение, мое настроение, настроение моих командиров, настроение ребят, которые на передовой. Мы - невероятные, мы побеждали, мы побеждаем сегодня, мы победим завтра!", - призвал "Червень".
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