Княжицкий: Демократия и национальное развитие - это основные достижения за последние 5 лет. Мы вышли на Майдан, чтобы их защитить

8 декабря, 2019, 18:53

Об этом заявил народный депутат от фракции "ЕС" во время народного вече "Красные линии для Зеленского", которое состоялось на Майдане Независимости в воскресенье, 8 декабря. Сообщает Еспресо

Участники акции обозначили "красные линии", через которые нельзя переступить президенту Зеленскому во время встречи "нормандской четверки", которая состоится 9 декабря в Париже.

"Мы пришли на Майдан, чтобы доказать Путину, что в Украине очень много людей, которые категорически против того, чтобы мы снова стали частью "русского мира" и отсутствии демократии. Ведь именно демократия и национальное развитие - это главные достижения украинцев за последние 5 лет и нам очень важно это защитить ", - об этом на Майдане заявил народный депутат Николай Княжицкий.

"Очевидно, что мы за мир, но мир не ценой капитуляции", - подчеркнул нардеп.