Этот день в истории: не стало Джона Леннона, подписано Беловежское соглашение, Кучма "подсунул" Ющенко парламентско-президентскую республику, в Киеве повалили памятник Ленину
Леннон, истекая кровью, умер по прибытию в больницу. Ранее в тот же день Чепмен получил автограф Леннона и добровольно остался на месте преступления, пока не был арестован полицией, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на образовательный проект JNSM .
Несмотря установки адвокатов и психиатрические заключения, Марк Чепмен признал себя на суде виновным в убийстве и был приговорен к пожизненному заключению.
С 2000 года ему несколько раз было отказано в условном освобождении как социально опасному.
Другие важные события, которые произошли в этот день:
8 декабря 1991 г. - на правительственной даче на хуторе Вискулы, что в белорусском заповеднике Беловежская пуща, высшие должностные лица Беларуси, России и Украины подписали "Соглашение о создании Содружества Независимых Государств", которым констатировали прекращение существования Советского Союза. В течение следующих четырех дней Беловежское соглашение было ратифицировано парламентами трех бывших советских республик, денонсировали "Договор об образовании СССР 1922".
8 декабря 2004 г. - Верховная Рада Украины приняла изменения в Конституцию, направленные на преобразование политической системы Украины с президентско-парламентской на парламентско-президентскую.
Это случилось во время Оранжевой революции, когда тогдашняя пророссийская власть и, соответственно, проевропейская оппозиция искали, как мирным и одновременно законным образом выйти из "тупика".
"Выход из политического кризиса удалось найти благодаря длительным переговорам и наработке компромиссного решения: со стороны власти - Кучмы и Януковича - главной уступкой было согласие на проведение переголосования второго тура выборов, а со стороны оппозиции - согласие на конституционную реформу, однако при условии сохранения всенародного избрания президента Украины", - говорится в материале.
Итак, президентом стал Виктор Ющенко, но с существенно ослабленными полномочиями.
8 декабря 2013 г. - манифестанты в масках сбросили с пьедестала 3,5-метровый памятник Ленину, который был возведен в центре города в декабре 1946 года. Это уже имело место в пределах событий Революции Достоинства.
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