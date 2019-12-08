Этот день в истории: не стало Джона Леннона, подписано Беловежское соглашение, Кучма "подсунул" Ющенко парламентско-президентскую республику, в Киеве повалили памятник Ленину

8 декабря, 2019, 12:20

Леннон дает автограф Чепмэну на диске Double Fantasy. За 6 часов до того, как тот его застрелит

8 декабря 1980 г. в Нью-Йорке своим экзальтированным фаном был застрелен Джон Леннон, бывший участник Beatles, рок-группы, которая коренным образом изменила поп-музыку 1960-х годов. 40-летний музыкант как раз входил в свои апартаменты на Манхэттене, когда Марк Дэвид Чепмен выстрелил в него четыре раза с близкого расстояния из револьвера 38-го калибра

Леннон, истекая кровью, умер по прибытию в больницу. Ранее в тот же день Чепмен получил автограф Леннона и добровольно остался на месте преступления, пока не был арестован полицией, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на образовательный проект JNSM .

Несмотря установки адвокатов и психиатрические заключения, Марк Чепмен признал себя на суде виновным в убийстве и был приговорен к пожизненному заключению.

С 2000 года ему несколько раз было отказано в условном освобождении как социально опасному.

Другие важные события, которые произошли в этот день:

8 декабря 1991 г. - на правительственной даче на хуторе Вискулы, что в белорусском заповеднике Беловежская пуща, высшие должностные лица Беларуси, России и Украины подписали "Соглашение о создании Содружества Независимых Государств", которым констатировали прекращение существования Советского Союза. В течение следующих четырех дней Беловежское соглашение было ратифицировано парламентами трех бывших советских республик, денонсировали "Договор об образовании СССР 1922".

8 декабря 2004 г. - Верховная Рада Украины приняла изменения в Конституцию, направленные на преобразование политической системы Украины с президентско-парламентской на парламентско-президентскую.

Это случилось во время Оранжевой революции, когда тогдашняя пророссийская власть и, соответственно, проевропейская оппозиция искали, как мирным и одновременно законным образом выйти из "тупика".

"Выход из политического кризиса удалось найти благодаря длительным переговорам и наработке компромиссного решения: со стороны власти - Кучмы и Януковича - главной уступкой было согласие на проведение переголосования второго тура выборов, а со стороны оппозиции - согласие на конституционную реформу, однако при условии сохранения всенародного избрания президента Украины", - говорится в материале.

Итак, президентом стал Виктор Ющенко, но с существенно ослабленными полномочиями.

8 декабря 2013 г. - манифестанты в масках сбросили с пьедестала 3,5-метровый памятник Ленину, который был возведен в центре города в декабре 1946 года. Это уже имело место в пределах событий Революции Достоинства.