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Espreso.tvОбществоДесятки тысяч людей, мировое украинство, все патриотические силы объединились против капитуляции, - Порошенко на акции "Красные линии" на Майдане

Десятки тысяч людей, мировое украинство, все патриотические силы объединились против капитуляции, - Порошенко на акции "Красные линии" на Майдане

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что акция "Красные линии" объединила патриотические силы в парламенте и вне его, мировое украинство и гражданское общество внутри страны

Об этом Петр Порошенко заявил во время выступления на многотысячном вече в центре Киева, сообщает Еспресо.TV .

"Я благодарю всех неравнодушных. Десятки тысяч людей по всей Украине демонстрируют солидарность. А еще я благодарю заграничное украинство, которое по всему миру, в том числе в Париже проводит акции в поддержку Украины. Это сегодня то, в чем Украина нуждается - ваше неравнодушие", - отметил Петр Порошенко .

"Я приветствую наши парламентские фракции. Спасибо "Европейской Солидарности", спасибо "Батькивщине", спасибо "Голосу". Парламентская оппозиция объединилась против капитуляции, и внепарламентские силы в этот день вместе с нами. Только вместе мы можем противостоять сдаче украинских интересов", - убежден Петр Порошенко .

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