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Espreso.tvЭкономикаБлагодаря соглашению с МВФ Украина дополнительно получит 500 млн евро от ЕС, - Маркарова

Благодаря соглашению с МВФ Украина дополнительно получит 500 млн евро от ЕС, - Маркарова


фото: radiosvoboda.org
Министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что соглашение с МВФ откроет Украине путь к получению 500 млн евро от Евросоюза

Об этом Маркарова написала в facebook.

"Достижение соглашения с МВФ открывает двери к получению 500 млн евро макрофинансовой помощи с ЕС на очень выгодных условиях в ближайшие месяцы", - написала Маркарова.

Таким образом, министр финансов отреагировала на заявление директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, которая 7 декабря заверила в готовности поддержать план украинской власти для обеспечения макроэкономической стабильности и повышения уровня экономики.

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