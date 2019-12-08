Благодаря соглашению с МВФ Украина дополнительно получит 500 млн евро от ЕС, - Маркарова
8 декабря, 2019, 21:52
Министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что соглашение с МВФ откроет Украине путь к получению 500 млн евро от Евросоюза
Об этом Маркарова написала в facebook.
"Достижение соглашения с МВФ открывает двери к получению 500 млн евро макрофинансовой помощи с ЕС на очень выгодных условиях в ближайшие месяцы", - написала Маркарова.
Таким образом, министр финансов отреагировала на заявление директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, которая 7 декабря заверила в готовности поддержать план украинской власти для обеспечения макроэкономической стабильности и повышения уровня экономики.
- Напомним, 7 декабря Украина и Международный валютный фонд предварительно договорились о новой трехлетней программе на $ 5,5 млрд
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