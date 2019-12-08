8 декабря на фронте: оккупанты трижды нарушили режим тишины
8 декабря, 2019, 19:14
8 декабря на Донбассе российские оккупационные войска осуществили три обстрела украинских позиций
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Все обстрелы укреплений украинских защитников зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": неподалеку Марьинки и Широкино - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; у Павлополя - из крупнокалиберных пулеметов.
В текущие сутки, 8 декабря, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.
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