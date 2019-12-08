7 декабря на фронте: с российской стороны - 10 обстрелов, с украинской - погибший и раненые
Об этом говорится в сводке о положении в районе проведения операции Объединенных сил на 07:00 8 декабря, передает со ссылкой на пресс службу Министерства обороны Еспресо.TV.
"Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - отмечается в сообщении.
Российские оккупационные войска осуществили обстрелы вблизи следующих 8 поселков и сел:
Новоселовка Вторая - из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов;
Широкино - с РПГ и стрелкового оружия;
Павлополь - с СПГ и крупнокалиберных пулеметов;
Майорск - из минометов калибра 82 мм;
Новолуганское - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
Золотое - из РПГ, автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
Железное и Луганское - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.
По официальным данным, вчера, 7 декабря, во время обстрелов "погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще два наших защитника получили ранения, а один - боевую травму".
С начала этого периода российские оккупационные войска один раз обстреливали украинские позиции. Неподалеку Марьинки оккупанты вели огонь из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Потерь со стороны ВСУ и Нацгвардии нет.
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