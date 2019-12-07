Верховный суд США оставил в силе мораторий на исполнение смертных приговоров
7 декабря, 2019, 13:26
Верховный суд США оставил в силе запрет на исполнение смертных приговоров
Об этом сообщает "Голос Америки" .
Судьи Верховного суда оставили в силе временный запрет, принятый федеральным судьей. Администрация Трампа пытается добиться, чтобы привести в исполнение четыре смертных приговора - все больше штатов США отказываются от этой меры наказания.
По данным общественной организации Death Penalty Information Center, в федеральных тюрьмах США сейчас находятся 62 преступника, приговоренных к высшей мере наказания. Все они признаны виновными в убийствах и других тяжких преступлениях.
В США последний раз смертная казнь была применена в 2003 году.
- В июле стало известно, что в США федеральная власть решила восстановить исполнение смертных приговоров после перерыва в 16 лет.
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