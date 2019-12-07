В Киеве авто протаранило ограждение путепровода и упало на тротуар

7 декабря, 2019, 20:40

На Броварском проспекте столицы автомобиль упал с путепровода с высоты в 10 метров на тротуар

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

В Киеве, в Днепровском районе на Броварском проспекте, не доезжая путепровода над улицей митрополита Шептицкого произошла головокружительная ДТП.

Как удалось узнать Вартовым.Еспресо, женщина за рулем автомобиля Subaru Forester, который двигался в левой полосе, в направлении центра, по невыясненным доподлинно причинам не справилась с управлением, кроссовер пересек три полосы и вылетел на тротуар слева проезжей части, после чего сбил ограждение и слетел с дороги вниз, примерно с высоты 10 метров.

Японский кроссовер перевернулся несколько раз и замер на тротуаре улицы Шептицкого. Лишь чудом автомобиль не сбил пешеходов ни сверху на тротуаре, ни внизу. Водитель Subaru Forester воспользовалась ремнем безопасности, поэтому во время этих сногсшибательных кульбитов не получила смертельных травм. Тем не менее ее госпитализировали в больницу с закрытыми черепно-мозговыми травмами и сотрясением мозга.

На место вызвали спасателей ГСЧС, которые смыли вытекающее топливо и отключили аккумуляторную батарею. На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа, сотрудники которой и должны установить все обстоятельства ДТП.